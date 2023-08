Minaccia negoziante con una bottiglia, clienti chiamano il 112 e lo fanno arrestare

Impauriti hanno chiamato il 112 e hanno permesso ai carabinieri di arrestare un uomo. Paura in un negozio al Quartaccio. Siamo in via Andersen dove alcuni clienti presenti nel minimarket hanno chiamato i carabinieri poiché un uomo - con in mano una bottiglia di vetro - stava minacciando il titolare dell’esercizio commerciale. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che, hanno subito bloccato e disarmato l’uomo e sequestrato la bottiglia.

L’esagitato, un 53enne romano, è stato arrestato è condotto in caserma, poiché gravemente indiziato del reato di tentata violenza privata. Restano da accertare le cause che hanno portato l'uomo a minacciare il commerciante.