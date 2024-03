Il supertestimone che ha risolto l'omicidio di Michele: così si è ribellato al rampollo dei "rom di Ponte Mammolo"

Paolo, nome di fantasia per tutelare la sua identità, non ce la faceva più. La vita criminale che stava per intraprendere, e che in parte lo aveva iniziato già a consumare, lo aveva caricato di fardelli troppo pesanti. Tra tutti, quello di un omicidio consumato un anno fa, a Casal De Pazzi. In strada. Di quel fatto Paolo sapeva tutto fin dal primo momento e come compito, da chi quel delitto lo ha compiuto, doveva distruggere le prove.

I vestiti e la pistola usata per uccidere Mihai Roman, un muratore che amici e colleghi chiamavano Michele, freddato mentre stava camminando in via Francesco Selmi, all'altezza del civico 9, li doveva far sparire.

A distanza di un anno quel caso è finito a processo e il ruolo di Paolo sarà fondamentale per ricostruire quanto avvenuto. È, di fatto, un supertestimone stanco di vivere sotto la scure dei "rom di Ponte Mammolo", quelli capeggiati da Manuel Djema Saleh.

Il ruolo di "pentito"

Andiamo con ordine. Per ricostruire la dinamica di quell'omicidio, e anche altri particolari, è stata fondamentale la testimonianza di Paolo. A lui, Manuel Djema Saleh aveva dato un compito: distruggere caschi, giubbotti e pistola usati nell'agguato. D'altronde Paolo era un uomo fidato. Per Manuel faceva da faccendiere, trasportando e recuperando armi all'interno del laboratorio di Ardea, dove custodito anche un vero e proprio arsenale. Lì venivano modificate pistole giocattolo in armi vere. Finito nei guai durante quell'indagine, perché fermato dai carabinieri con una Beretta calibro 7,65, a giugno scorso è stato ascoltato e ha rivelato importanti retroscena sull'omicidio di 'Michele'.

Manuel Djema Saleh, infatti, aveva inviato proprio a lui la foto del pestaggio di Mihai Roman prima che il muratore denunciasse tutto alle forze dell'ordine. Così come a lui, Djema Saleh nella notte dell'omicidio gli aveva telefonato chiedendogli di andare a casa della sua compagna e gli ha dato una busta con dentro due caschi da moto, una tuta da ginnastica e una pistola da far sparire. Lui lo fece, nascondendo quelle che in realtà erano prove, senza fare domande. Il giorno dopo, su RomaToday, lesse dell'omicidio di Mihah Roman e collegò i fatti.

"È un uomo morto"

Così i guai per il trasporto delle armi clandestine e quelle prove di uno omicidio nascoste, sono diventati pesi grandi da sopportare. Paolo e Manuel Djema Saleh si erano conosciuti nel 2009 per poi perdersi di vista e rincontrarsi casualmente nel 2021 a Centocelle, riavviando la frequentazione divenuta sempre più costante dal 2023 tanto che il 27enne rom di Ponte Mammolo gli aveva raccontato la pianificazione e le modalità dell'omicidio di 'Michele'.

Le rivelazioni di Paolo fanno tremare il rampollo dei rom di Ponte Mammolo. Intercettato, d'altronde, il ragazzo che il gip Livio Sabatini definisce "altamente pericoloso" è chiaro: "Sto aspettando tutti i giorni, se lo condannano, lo condannano. Dopo è un uomo morto comunque. Voglio sapere cosa ha detto e cosa hanno su di me. Non vorrei che lui ha parlato di 'Pio Pio' (ossia dell'omicidio di Mihai Roman ndr)". Paolo sarà ascoltato a processo. La sua testimonianza sarà importante e chi ha indagato sa che ha tutti i crismi, qualora lo chiedesse, di rientrare nel programma di tutela per le persone protette.

Chi sono i rom di Ponte Mammolo

Tra Casal de Pazzi, Rebibbia, Ponte Mammolo e San Basilio, i Djema Saleh sono diventati un'istituzione, una famiglia che fa paura. Di origine bosniache, ormai sono italiani. Sono nati a Roma. La seconda generazione si è presa una via di Ponte Mammolo. Fonti investigative spiegano a RomaToday che vivono "nell'illegalità. Fanno furti, rapine e altri reati contro il patrimonio".

Elementi che emergono anche nell'ordinanza che ricostruisce appunto il delitto di Casal de Pazzi. La famiglia è numerosa. Gli uomini "lavorano" per mandare avanti il gruppo, le donne fanno figli e sanno tutto.

La scorsa estate le loro baracche furono divorate dall'incendio di Ponte Mammolo. Un gruppo armato, attivo soprattutto nel campo delle rapine, e ora macchiato anche di sangue. Manuel, 27 anni e rampollo della famiglia, come detto è stato ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Mihai Roman. Un brutale delitto pianificato. Il movente futile e crudele.

La scure su chi si ribella

Mihai Roman a giugno 2022 era intervenuto in un banale litigio tra uno dei suoi bambini e il figlio del fratello di Manuel Djema Saleh. Mettendosi in mezzo aveva colpito il ragazzino con uno schiaffo facendo esplodere l'ira di tutta la famiglia dei "rom di Ponte Mammolo". Fu massacrato di botte. Lui, però, non rimase zitto e andò a denunciare il tutto alle forze dell'ordine. Uno "sgarro" che, secondo i Djema Saleh meritava di essere punito addirittura con la morte.

Da quel giorno Miahi Roman fu etichettato come 'Pio Pio', come i pulcini. Aveva cantato troppo e doveva pagare con il sangue. "Quello era uno che ha fatto carcerare mio fratello e ha pagato", la frase cruenta e intercettata è proprio di Manuel Djema Saleh. Un ragazzo "altamente pericoloso", come descritto dal gip.

Mihai Roman stava tornando a casa, quando l'otto marzo del 2023, è stato trucidato. Come hanno ricostruito i carabinieri della compagnia Montesacro e la procura di Roma, Manuel Djema Saleh, insieme a un complice che guidava la moto, entrambi irriconoscibili perché vestiti di nero e con i caschi integrali, hanno percorso lentamente via Selmi. Arrivati a una distanza di meno un metro, il 27enne sparato due colpi e ucciso 'Michele' all'istante. Per quel delitto, oltre Djema Saleh e il motociclista, fu arrestato anche un gancio che aveva garantito al rampollo dei rom di Ponte Mammolo la presenza certa del Mihai Roman sul posto, dando così il via all'esecuzione.