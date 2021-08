Migranti, presenta 240 istanze regolarizzazione false in prefettura: denunciato

Negli uffici sono arrivati gli agenti della polizia delle Volanti che lo hanno denuncia per falso

Si era presentato allo sportello unico immigrazione della prefettura di Roma in via Stendhal con una lettera di convocazione falsa. L'uomo, un italiano 49enne, è stato però scoperto dai funzionari che hanno chiamato il 112.

Negli uffici sono arrivati gli agenti della polizia delle Volanti che lo hanno denuncia per falso. Secondo quanto si apprende, dagli accertamenti è emerso che il 49enne, che avrebbe precedenti penali per reati contro il patrimonio, aveva presentato quasi 200 istanze di emersione e oltre 40 richieste di lavoro stagionale false, spacciandosi per titolare di numerose ditte, tutte risultate inesistenti.