Microcamera e auricolari per passare l'esame, i "furbetti" della patente di guida

Con una telecamera nascosta inquadravano le domande. A suggerire le risposte, captate poi grazie da un piccolo auricolare, dall'altra parte dello schermo un complice. E così, grazie ad uno stratagemma tecnologico, l'esame per la patente di guida diventava una formalità.

Sono 71 le persone fortemente sospettate di aver ottenuto la patente in maniera fraudolenta, già segnalate dalla polizia di stato alle motorizzazioni civili di diverse province, compresa Roma. Il modus operandi scoperto dagli agenti consisteva in una microcamera nascosta tra gli indumenti, in corrispondenza di un foro creato ad arte nella parte superiore della maglietta.

Attraverso il foro, eseguito in corrispondenza della zona toracica, le fotocamere erano in grado di inquadrare i monitor sui quali venivano proposti i quiz durante la prova teorica. Mediante connessione dati, le immagini riprese venivano poi trasmesse all'esterno a terze persone che suggerivano le risposte esatte al test mediante gli auricolari indossati dai candidati in collegamento telefonico.

L'attività di indagine, ha consentito di evidenziare un collaudato sistema che aveva interessato numerose sedute d'esame presso vari uffici motorizzazione, in un arco di tempo di circa un anno. Così sono stati segnalati 71 candidati risultati in contatto con le utenze sospette nel corso delle sessioni d'esame. Tra queste, tre le persone di Roma finite nei guai.

"Il fenomeno desta forte preoccupazione ed è particolarmente monitorato dagli organi investigativi della polizia stradale in quanto persone in possesso di titoli abilitativi alla guida che circolano liberamente sulle nostre strade senza la minima conoscenza delle regole al codice della strada costituiscono un serio pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità delle persone", hanno spiegato gli investigatori della polizia stradale.