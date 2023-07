"Michelle voleva i soldi e l'ho uccisa": la versione del ragazzo accusato dell'omicidio. I dubbi sul movente

Droga e soldi. Questi due elementi che avrebbero spinto il diciassettenne a uccidere Michelle Causo. Il ragazzo accusato dell'omicidio avrebbe confermato davanti al Gip - secondo quanto si apprende - la versione già resa agli investigatori subito dopo l'arresto: "Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello".



Una versione, quella del debito e della droga, che ora sarà al vaglio di chi indaga. Una ipotesi che però la famiglia scansa, puntando ancora il dito verso un approccio tentato dal ragazzo con la passione della trap respinto poi da Michelle. Il ragazzo, dopo la convalida dell'arresto, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo. Restano però i dubbi. Possibile che Michelle Causo - secondo la versione di chi l'ha uccisa - avrebbe voluto indietro dei soldi e sia dentro ad un giro di droga? Possibile che la ragazza sia stata uccisa per appena venti, trenta euro? Chi indaga al momento non conferma questi elementi.

L'analisi dei cellulari

Il movente, secondo la famiglia di Misci, appare debole e ora saranno fondamentali le perizie sui cellulari dei due. Gli inquirenti cercano informazioni. Proprio sui dispositivi recuperati verranno fatte analisi tecniche per estrapolare i messaggi che contengono le piattaforme più utilizzate dai giovanissimi.

Su TikTok, Instagram, ma anche Telegram e altri canali a cancellazione rapida. Secondo la famiglia di Michelle, la ragazza sia stata invitata a casa dal suo omicida, probabilmente dopo due telefonate del ragazzo che l'avrebbe esortata ad andare da lui.

"Una trappola"

"Una trappola", come sostiene mamma Daniela. Michelle non aveva una relazione con il suo presunto omicida. Il suo vero fidanzato vive in un altro quartiere, Torre Spaccata, ed è stato descritto dal padre della vittima come un bravo ragazzo. Questi sono elementi certi anche secondo chi indaga. "Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada. Non esiste perdono per una roba del genere. Certe cose non passano, io non vivo più", il pensiero del padre di Michelle. I funerali della ragazza si svolgeranno mercoledì a Torrevecchia.