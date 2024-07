Michelle Causo, accoltellata e gettata in un carrello: condannato a 20 anni il giovane che l'ha uccisa

Venti anni di carcere. È la condanna stabilita dal tribunale dei minori di Roma per l'allora 17enne di origini cingalesi che il 28 giugno del 2023 uccise a coltellate la coetanea Michelle Causo per poi lasciare il suo corpo in strada all'interno di un carrello della spesa. La tragedia si consumò a Primavalle, quartiere del quadrante nord-ovest di Roma. Il pm aveva chiesto il massimo della pena - 30 anni - scesa però a 20 alla luce del rito abbreviato scelto dall'imputato. Nei confronti del giovane il reato contestato è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dall'occultamento di cadavere e vilipendio.

L'omicida, reo confesso, era stato ritenuto capace di intendere e volere dagli esperti incaricati dal tribunale dei Minori di Roma di stabilire la sua capacità di stare in giudizio. "Sono consapevole di aver commesso un reato gravissimo e voglio pagare per quello che ho fatto" ha detto l'imputato, "ma non ho premeditato l’omicidio". Il giovane avrebbe aggredito la ragazza, che si trovava nel suo appartamento, colpendola con diversi fendenti: l'ipotesi principale è che l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. I due, secondo quanto emerso, si conoscevano ma non erano intimi e non avevano una relazione. Il corpo senza vita della 17enne venne scoperto all'interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti dopo la segnalazione di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue.

In aula erano presenti il padre e la madre della vittima assistiti dall’avvocato Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida. "Venti anni è un record assoluto, il massimo possibile che poteva arrivare da questo tribunale" hanno detto i genitori commentando la sentenza.