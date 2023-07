Michelle Causo, il fidanzato di Misci e gli amici nei guai per il blitz a casa del killer. Chat cancellate

Le indagini vanno avanti e il numero di giovani (anche minorenni) identificati che venerdì hanno assaltato la casa del diciassettenne accusato dell'omicidio di Michelle Causo, potrebbe salire. Secondo la Questura almeno cento ragazzi hanno partecipato alla manifestazione che ha sfilato lungo Primavalle per poi far scattare il raid nel palazzo di via Giuseppe Dusmet, dove il giovane accusato di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere abitava con la madre.

Durante quella che a tutti gli effetti è stata una spedizione punitiva, l'appartamento al secondo piano è stato completamente devastato e ora la madre del diciassettenne accusato di aver ucciso Michelle potrebbe presentare una denuncia. Di fatto i sigilli di quella casa sotto sequestro sono stati violati e il blitz potrebbe anche aver alterato la scena del crimine. Ecco perché procura e questura vogliono vederci chiaro.

Le indagini sul blitz e la chat

Per quell'azione sono stati già identificati sedici giovanissimi, fra loro anche il fidanzato della vittima. Lui, minorenne, ha commentato di aver "sorriso" dopo essere stato identificato. La manifestazione era stata organizzata dagli amici e dal fidanzato di 'Misci' nella chat 'Protesta Michelle'.

Lì centinaia di ragazzi si erano scambiati foto e audio. "Io porto i fumoni", "L'amici mia della Roma fanno lo striscione". Quindi il raid e la diffusione di video e foto, come trofei. Immagini poi scomparse, con la chat ormai rimasta per pochi "eletti", ma che potrebbero essere state acquisite negli atti dell'indagine aperta su quanto accaduto venerdì.

"Vogliamo giustizia, non violenza"

Ora il numero di ragazze e ragazzi che potrebbero finire nel fascicolo potrebbe aumentare, tra i trenta e i quaranta secondo quanto si apprende. Il commissariato Primavalle è al lavoro per abbinare le immagini dei loro volti e i profili social dei giovani ai nominativi. Il comitato di quartiere di Torrevecchia e Primavalle, che aveva abbracciato la protesta scendendo in piazza per dare un segnale contro la violenza sulle donne ha preso le distanze da quei ragazzi protagonisti del blitz: "Le persone che vogliono bene a Michelle e a tutte le donne si dissociano. Vogliamo giustizia, non violenza".