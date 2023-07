Omicidio Michelle Causo, prima svolta: trovato il cellulare di 'Misci'. Oggi l'interrogatorio davanti al gip

C'è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Michelle Maria Causo, la ragazza di 17 anni uccisa a coltellate a Primavalle nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. La polizia con gli agenti della squadra mobile hanno trovato a casa del suo coetaneo e amico arrestato per omicidio volontario aggravato, sostanza stupefacente e anche il telefonino della vittima.

Durante il controllo nell'appartamento, infatti, è stato repertato il telefonino di 'Misci' insieme con altri apparecchi cellulari che vengono ora esaminati. Il tutto mentre nella mattinata di oggi, presso il centro di accoglienza minorile in via Virginia Agnelli, si terrà l'udienza di convalida del 17enne davanti al gip.

Potrebbe rispondere alle domande del giudice per chiarire anche la questione del debito che avrebbe avuto nei confronti della vittima. Oppure scegliere la linea del silenzio per evitare l'aggravante dei futili motivi, sarà la linea difensiva a dirlo.

L'analisi dei cellulari

Sono tante le ipotesi sul movente ancora ignoto e poche le certezze. Fatto sta che il ritrovamento del cellulare di Michelle è un elemento importante, molto. Su TikTok, Instagram, WhatsApp e Telegram si potrebbero trovare indizi utili, anche se cancellati (in questo caso servirà un po' più di tempo per la perizia). Accertamenti per trovare conferme a quanto raccontato dal 17enne accusato dell'omicidio e sulla storia del debito di poche decine di euro, qualche "cannetta".

Il giallo delle telefonate

E poi c'è un giallo, quello delle due telefonate che il ragazzo ha fatto a Michelle nella mattinata prima dell'omicidio. L'avrebbe esortata ad andare da lui? Secondo i parenti della vittima, sì. Loro propendono per l'ipotesi di un tentato un approccio sessuale respinto. Una pista al momento per nulla confermata da chi indaga.

L'autopsia, eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli, ha confermato che Michelle è stata colpita da sei coltellate: alla schiena, all’addome e al collo. Non ci sono segni di violenza sessuale, ma ferite sulle mani con le quali ha cercato di parare i fendenti. Se la sequenza sarà confermata dalle indagini della Squadra mobile, allora la 17enne sarebbe stata aggredita alle spalle.