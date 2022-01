Michele Quacquarelli scomparso a Roma, era in vacanza in città: l'allarme diffuso dalla questura

Era a Roma in vacanza con la famiglia e un gruppo di amici quando, nella giornata di ieri, di lui si sono perse le tracce. Michele Quacquarelli, 42enne nato a Terlizzi in provincia di Bari, è scomparso. L'uomo era alla fontana di Trevi quando si è smarrito. A diffondere l'appello per aiutare le sue ricerche, anche a mezzo stampa, è stata la questura di Roma.

Michele Quacquarelli, al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi, giaccone blu e occhiali. Ha capelli neri ed è altro 1 metro e 73 centimetri. È molto magro. "Fuma molto, è dettaglio importante", spiegano dalla polizia. Le indagini sono a cura del commissariato Borgo.