Le due poliziotte che hanno salvato Michelangelo, il neonato battezzato da Papa Francesco

Le immagini di Papa Francesco che, ricoverato per un'infezione respiratorio, battezza un neonato all’ospedale Gemelli, hanno già fatto il giro del modo. Ciò che non si sapeva, però, è che il piccolo, Michelangelo, era stato poco prima salvato da due poliziotte.

Il salvataggio è avvenuto il pomeriggio di mercoledì 30 marzo, quando due poliziotte del reparto prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Roma, percorrendo con l'auto di servizio via Palmiro Togliatti, hanno sentito suonare ripetutamente un clacson. Pochi istanti dopo sono state raggiunte da un’auto su cui hanno visto una donna in lacrime, estremamete agitata, con un neonato privo di sensi in braccio.

La donna ha spiegato che stava correndo con il marito al pronto soccorso dopo che il figlio, Michelangelo, di appena 6 giorni, era caduto accidentalmente dal seggiolino, sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Le due agenti hanno immediatamente capito la gravità della situazione e hanno attivato un servizio di staffetta che ha consetito alla madre di raggiungere il pronto soccorso dell'Umberto I nel giro di poco tempo.

Alla luce delle condizioni del piccolo è stato però disposto il trasferimento all’ospedale Gemelli: è stato qui che Michelangelo, venerdì pomeriggio, ha ricevuto la visita di Papa Francesco, che lo ha battezzato. A trovare il bimbo in ospedale sono passati inoltri anche i suoi "angeli custodi", le due poliziotte che lo hanno scortato con i suoi genitori verso il pronto soccorso.