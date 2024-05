Michela Andretta morto dopo operazione in clinica: raccolta fondi di amici e colleghi della 28enne

Una raccolta fondi per la famiglia di Michela Andretta, la ragazza 28enne di Acilia morta in seguito a un intervento chirurgico per la rimozione di un angioma dietro l'orecchio sinistro. Un intervento avvenuto lo scorso 3 maggio alla clinica Fabia Mater che è costato la vita alla ragazza.

A organizzare la raccolta fondi i colleghi di Michela, che lavorava assieme al fidanzato da Leroy Merlin a Fiumicino. "Tutti noi colleghi e amici per mostrare solidarietà e sostegno alla famiglia stiamo raccogliendo donazioni da devolvere alla sua famiglia. Non ci porterà indietro Michela, ma il minimo che possiamo fare per ricordarla".

Raccolta fondi per Michela Andretta

La raccolta fondi, promossa dalla piattaforma Gofundme - con un obiettivo di 15mila euro - è arrivata nel volgere di poco tempo alla somma di oltre 3.200 euro: "Morire a 28 anni, dopo un intervento chirugico per l'asportazione di un angioma è ingiusto, straziante, dilaniante - si legge sulla pagina dove è possibile donare denaro alla famiglia della ragazza -. Noi vogliamo ricordarti così, con il tuo meraviglioso sorriso che hai regalato al tuo amato Andrea, alla tua famiglia, ai tuoi colleghi e a tutte le persone che ti hanno amata e che ora non riescono a darsi pace per la tua scomparsa. Guardaci da lassù Micky, donaci ancora quel sorriso per darci la forza di andare avanti senza di te. Ciao piccolo angelo".

Tre indagati

Michela Andretta, estetista di 28 anni, è morta lo scorso 3 maggio dopo un intervento alla clinica Fabia Mater di via Olevano Romano. A sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri di Centocelle è stato poi il fidanzato con i militari che - raccolta la querela - hanno poi sequestrato la cartella clinica. Lunedì la prima svolta: la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un chirurgo, l'anestesista e un medico assistente della clinica Fabia Mater.

"Omicidio colposo"

L'accusa mossa dalla procura è di omicidio colposo in ambito sanitario. Oggi si svolgerà l'autopsia che, come sottolinea l'avvocato Marina Colella, sarà importante, ma non decisiva: "Da lì arriveranno i primi provvisori risultati sulle cause del decesso. I genitori e il fidanzato sono sotto choc, vogliono sapere come sia possibile che una operazione di routine possa essere finita così. Michela non aveva patologie pregresse. Era una ragazza giovane e con un quadro clinico normale".