Michela Andretta muore a 28 anni dopo intervento in clinica. Il fidanzato sporge denuncia

Morta alla clinica Fabia Mater al Prenestino. Michela Andretta, romana di 28 anni, è deceduta dopo un intervento chirugico per l'asportazione di un angioma venerdì scorso per cause che adesso sono oggetto d'indagine. Il fidanzato, poche ore dopo, si è recato alla caserma dei carabinieri della stazione di Centocelle e ha sporto denuncia nei confronti della clinica romana di via Olevano Romano.

Una morte inaspettata, un tragedia. A presentare querela per "morte e lesioni personali in ambito sanitario" Andrea Carboni, ex calciatore convivente ad Acilia con Michela Andretta. Informata la procura della Repubblica, i carabinieri che hanno raccolto la denuncia si sono recati alla clinica Fabia Mater lo stesso 3 maggio ed hanno sequestrato la cartella clinica della 28enne.

La salma della ragazza è stata messa a disposizione della magistratura con il pubblico ministero di turno che dovrebbe disporre lunedì l'autopsia sulla salma della giovane. Gli inquirenti dovranno accertare cosa abbia determinato la morte della 28enne e quali siano state le complicazioni che ne hanno poi determinato la morte.

"Difficile anche solo trovare le parole per la tremenda notizia che oggi ha scosso tutta la P.C. Aurelio - scrive su facebook la società calcistica -. A soli 28 anni è volata in cielo Michela, la fidanzata del nostro mister dell'Under 14 Andrea Carboni. La società tutta, dirigenza, tecnici, genitori, ragazzi e ragazze, si unisce al dolore di Andrea e della famiglia della giovane Michela. Un grande abbraccio da tutta la famiglia Pro Calcio".