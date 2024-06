Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, dalla lite al ristorante alle denunce. Acquisiti i video

Dalla lite al ristorante alle denunce. Tra il regista Paolo Virzì e l'attrice Micaela Ramazzotti è ormai "guerra", almeno stando a quanto successo nelle ultime ore. Dopo l'animata discussione, con tanto di mani addosso all'interno di un ristorante di Roma nella zona dell'Aventino, le due parti sono passate ai fatti.

Le denunce

Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri hanno ricevuto le denunce querele di Virzì e Ramazzotti. Il regista, che lamenta graffi e pugni anche nei confronti della figlia, ha allega il referto del pronto soccorso. Ramazzotti e il nuovo compagno, il trainer Claudio Pallitto, hanno fatto lo stesso. Il tutto mentre i militari della stazione Aventino hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale.

Pronta l'informativa

Lì potrebbe esserci la verità dei fatti. Nelle prossime ore i militari invieranno in procura una informativa. Al momento non è stata formulata nessuna ipotesi di reato. Secondo quanto ricostruito Ramazzotti e Pallitto erano a un tavolo all'esterno. Il regista e la figlia passano su viale Aventino e li vedono. Dopo i saluti, però, iniziano a volare insulti e qualche spintone.

Calma apparente

Per separarli si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. La coppia, unita per quasi sedici anni, si era separata circa un anno fa. Divorzio solo all'apparenza senza strascichi. Ora le denunce e la vicenda diventata pubblica, nonostante Virzì invochi il "diritto alla riservatezza per tutta la famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso", ha fatto sapere in una dichiarazione diffusa dall'avvocata Grazia Volo.

"Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un'attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido - ha concluso Virzì - che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente".