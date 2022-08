"Mi tradisci": lui reagisce e la prende a pugni. Arrestato e rimesso in libertà

È stata presa a pugni in strada, al capolinea del bus, dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia. È quanto successo la serata di Ferragosto, all'altezza del civico 185 della Circonvallazione Cornelia. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato la scena e chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe accusato il marito di un presunto tradimento. Lui, un boliviano di 42 anni, avrebbe reagito colpendola con due pugni in volto e facendola cadere sull'asfalto.

Soccorsa e portata all'ospedale Santo Spirito, la donna ne avrà per 25 giorni. Il 42enne, invece, è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Ieri, nel processo per direttissima, il provvedimento è stato convalidato. L'uomo è stato comunque rimesso in libertà in attesa di giudizio. La sua posizione è al vaglio.