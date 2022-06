Mezzo della protezione civile distrutto dalle fiamme, avviata raccolta fondi

Un mezzo in meno. La squadra della protezione civile di Castel di Guido è senza "botte". Conseguenza di un guasto elettrico che ha innescato un incendio, proprio mentre i volontari insieme ai vigili del fuoco spegnevano il maxi rogo di lunedì scorso a Casalotti.

Le alte temperature e il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme e il mezzo è stato distrutto. Un danno enorme per i volontari: "Qui da noi è essenziale", dicono dall'associazione nazionale Vigili Del Fuoco In Congedo - Del. Castel Di Guido, che temono per la zona delle riserva naturale. Da qui l'idea di una raccolta fondi per ricompare l'autobotte

"Il mezzo regionale che gestivamo in comodato d'uso per un guasto elettrico si è incendiato durante uno dei numerosi interventi che stiamo affrontando ormai da giorni, il nostro territorio non può permettersi la mancanza di un mezzo efficace che possa tutelare l'ambiente, e le persone", si legge nell'appello accompagnato dall'iban IT31X0832703219000000003232 a nome Ass. Naz. Vigili Del Fuoco In Congedo - Del. Castel Di Guido.