Mezzo chilo di hashish in casa, il blitz con il cane antidroga nell'appartamento di un 21enne

Blitz con il cane antidroga a Roma Nord. I carabinieri della stazione di Cesano hanno arrestato un 21enne gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di mirati servizi di osservazione, i militari hanno notato i movimenti sospetti del giovane, già noto per precedenti reati, e localizzato la sua abitazione in via Federico Bocchetti dove hanno deciso di eseguire una perquisizione.

Il blitz è scattato la scorsa mattina con il supporto dei militari del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno rinvenuto mezzo chilo di hashish suddivisi in cinque panetti. L'arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Roma.