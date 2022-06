Lo spacciatore con mezzo chilo di cocaina nascosta sotto la sella dello scooter

Oltre mezzo chilo di cocaina sotto la sella dello scooter. Questo quanto trovato dalla polizia ad un romano di 48 anni, fermato a bordo del suo motociclo a Centocelle. Sono stati gli agenti della sezione volanti, in via Prenestina, angolo via Palmiro Togliatti, a fermare un Honda Sh il cui conducente li aveva insospettiti.

Romano di 48 anni, con precedenti di polizia, spontaneamente ha consegnato loro una busta spillata con all’interno 519 grammi di cocaina. Perquisito lo scooter, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 8 involucri della stessa sostanza pari a 62 grammi nascosti sotto la sella. Anche la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un involucro sottovuoto contenente cocaina 23,87 grammi, una macchina sottovuoto e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Dallo stupefacente sequestrato si sarebbero potute ricavare 3209 singole dosi.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da coloro che coabitano con lo stesso.