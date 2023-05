Mezzo Ama colpito da sassi lanciati sulla via Prenestina

Sassi lanciati contro un mezzo Ama che stava marciando sulla via Prenestina. L'atto vandalico è avvenuto nella tarda serata di ieri. Ignoti hanno lanciato dei sassi contro un compattatore che stava svolgendo il giro di raccolta stradale dei rifiuti assegnato. Il parabrezza è stato colpito riportando una lesione di oltre dieci centimetri.

L'autista che era alla guida del mezzo, rimasto per fortunata incolume, ha immediatamente arrestato il veicolo, accostandolo ai margini della sede stradale, e subito dopo ha chiamato il personale di coordinamento in quel momento nell'autorimessa in cui lui e il compattatore sarebbero dovuti ritornare a fine turno. Il grave episodio è già stato denunciato alle forze dell'ordine, come ha sottolineato Ama, e il mezzo è attualmente in riparazione presso un’officina dell'azienda.

"Purtroppo non è la prima volta che nostri operatori in servizio sul territorio vengono fatti oggetto di sassaiole, atti vandalici o aggressioni - sottolinea il Presidente di AMA Daniele Pace – Esprimo la solidarietà del vertice aziendale al collega vittima di questo episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi ma che, per fortuna, ha causato solo un grande spavento. Atti come quello accaduto ieri notte sono riprovevoli non soltanto poiché interrompono operazioni per l’igiene urbana e creano un danno alla collettività, ma anche e soprattutto poiché intimoriscono e colpiscono una comunità di lavoratori che anche di notte devono, umilmente, assicurare servizi essenziali e di pubblica utilità".