In metropolitana o al centro commerciale: "manolesta" scatenati a Roma

La microcriminalità non si ferma e i "manolesta" continuano a commettere furti nelle metropolitane o nei centri commerciali. Nelle ultime ore sono finite in manette quattro persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio, presso la fermata Flaminio della linea metropolitana, i militari di Nomentana hanno arrestato un 57enne albanese, senza fissa dimora e con precedenti, indiziato di aver tentato di impossessarsi con destrezza di un cellulare contenuto all'interno dello zaino di una ragazza.

I carabinieri di Nuovo Salario, invece, sono intervenuti presso un negozio di elettronica all’interno del centro commerciale “Porta di Roma” dove gli addetti alla sicurezza interna avevano sorpreso un uomo che tentava di portare via uno smartphone esposto, del valore di circa 1.500 euro. I Carabinieri lo hanno bloccato, identificato in un 45enne romano e arrestato.

Infine, la scorsa notte, transitando in via Ariano Irpino, è stata fermata una coppia, lui 29enne romano con precedenti e lei 34enne spagnola, gravemente indiziati di aver forzato e tentato di asportare due autovetture regolarmente parcheggiate. Bloccati e perquisiti, gli arrestati sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, sequestrati dai Carabinieri.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia-querela. Nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato tutti gli arresti.