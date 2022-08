Metro-male, un guasto manda in tilt l'ex Roma Lido: ritardi di un'ora e servizio limitato

Anche ad agosto non c'è pace per i pendolari della Metromare, tratta un tempo conosciuta come Roma Lido. Nonostante la gestione sia passata da Atac a Cotral i problemi sembrano essere rimasti gli stessi. Dalla voce dell'altoparlante di stazione, sembrerebbe che un treno si sia rotto e fermato poco dopo la stazione di Acilia, intorno alle 6:30 circa. Da quel momento in poi, la Metromare non ha viaggiato.

"Servizio bloccato, in attesa delle navette bus", ancora dalla voce dell'altoparlante. Navette mai arrivate e, in sostanza, tratta ferma e pendolari in attesa.

I disagi sono stati evidenti. Alina, arrivata con il trolley e lo zaino, la incontriamo mentre risale le scale: "Ho chiamo un taxi, altrimenti perdo il treno a Termini. E ora chi mi rimborsa?". Emanuele, che lavora a Roma in uno studio legale, cammina a passo svelto fuori dalla stazione: "Sto tornando a casa a prendere la macchina". E come loro, altre centinaia di persone rimaste bloccate per almeno un'ora.

Il non meglio precisato guasto ha mandato la tratta in tilt almeno fino alle 7:30 quando è partito il primo treno disponibile da Lido Centro verso Porta San Paolo, fortunatamente non già pieno in partenza da Ostia perché il calendario ricorda che siamo al 18 di agosto, con scuole chiuse e uffici aperti a singhiozzo. Già ad Acilia, però, il convoglio si è riempito in maniera anomala in questo giorno della seconda parte dell'estate.

Da Roma verso Ostia, invece, il primo treno disponibile è partito intono alle 7:50, il secondo alle 8:20. Il servizio resta limitato fino a Lido Centro: non raggiunge e non parte dal mare. Problemi che hanno causato disagi e treni pieni, anche sulla Metro B agli snodi di Magliana, San Paolo e Piramide.

"Ci risiamo! - il commento desolato dal comitato dei pendolari - La linea è stata improvvisamente interrotta tra Colombo e Lido centro da stamattina, attorno alle 6.30. Passeggeri fatti uscire dalle stazioni in fase di chiusura, con la vaga promessa di navette che nessuno trovava. Fino alle ore 7.40 ne Astral Infomobilità, nè il nuovo call center di Cotral, avevano info da dare agli smarriti passeggeri. Attivi dalle 7.15 i canali informativi autogestiti dai pendolari che con un tam tam hanno aggiornato sulla situazione"