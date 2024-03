Metro Spagna, lite finisce nel sangue: 29enne accoltellato alla schiena

Momenti di paura intorno alle 19.15 di oggi martedì 26 marzo alla stazione Spagna della metro A. Una lite tra borseggiatori sudamericani è finita nel sangue. A rimanere ferito un cittadino colombiano di 29 anni.

L'aggressione e il fuggi fuggi generale

L'aggressione è avvenuta davanti agli occhi di decine di utenti Atac che affollavano la banchina del treno in direzione Anagnina. Le urla hanno fatto scattare l'allarme e un fuggi fuggi generale. La stazione è stata chiusa in ingresso per pochi minuti e vicolo del Bottino - stradina che dalla piazza porta alla fermata metro - è stata interdetta dalle forze dell'ordine.

La ricostruzione di quanto accaduto

Sul posto il 118, la polizia di Stato e la polizia locale. Stando a quanto ricostruito il 29enne sarebbe stato colpito alla schiena da un altro cittadino sudamericano, di nazionalità venezuelana, poi riuscito a fuggire. È stata la stessa vittima a raccontare ai poliziotti chi lo ha ferito, fornendo anche l'identità del suo aggressore.

L'uomo è stato portato all'Umberto I dal personale medico del 118, in codice giallo. Ha subito quella che in gergo viene definita una 'puncicata' alla schiena. Stando a quanto ricostruito da RomaToday, inoltre, il 29enne colombiano è un uomo già noto alle forze dell'ordine. Lo scorso 21 marzo era stato già arrestato dai carabinieri di piazza Bologna per un furto nei pressi della stazione.

La polizia indaga, alla ricerca del cittadino sudamericano che lo ha ferito.