Fumo dal gruppo elettrogeno vicino alla stazione metro: era già chiusa per un black out

Era già chiusa per un black out elettrico a cui poi si è aggiunto del fumo proveniente da un gruppo elettrogeno. Ad essere interdetta la stazione della linea A Spagna "a causa di problemi elettrici esterni alla rete", come informa Atac, con i treni che pur passando non hanno effettuato fermata. Uno stop di 40 minuti nel corso del quale si è avuto un intervento esterno, di vigili del fuoco e carabinieri, ma per un altro motivo, ovvero la presenza di fumo proveniente da vicolo del Bottino.

Sul posto i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina assieme ai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti il fumo sarebbe stato originato da malfunzionamento di un gruppo elettrogeno posizionato all'ingresso della stazione metro. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area con la stazione Spagna riaperta successivamente.