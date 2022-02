In metro senza mascherina e senza green pass, due utenti Atac multati

In metro a Roma senza mascherina o senza green pass. A finire nei guai due utenti Atac, multati dai carabinieri che nell'area di Termini hanno effettuato una serie di controlli identificando 85 persone.

Una di queste, appunto, è stata sanzionata per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione Ffp2 sulla metro A. Un 55enne originario della Romania, invece è stato sanzionato per 400 euro poiché è stato controllato dai carabinieri sulla banchina della linea B ed è risultato privo di certificazione verde. Altre 9 persone sono state multate, per complessivi 900 euro, per la violazione del divieto di stazionamento nell'area all'interno della stazione.

A finire nella rete dei controlli dei militari anche altri due uomini, Un cittadino nigeriano di 43 anni e un 54enne di origini campane, risultati inosservanti del divieto di ritorno nel comune di Roma, già emesso nei loro confronti. Un 43enne pugliese, invece, è stato denunciato perché sorpreso presso le biglietterie automatiche mentre arrecava disturbo agli utenti, offrendo con insistenza ausilio per l’emissione titoli di viaggio e chiedendo poi una "offerta". Infine un 30enne di Crotone è stato denunciato perché lanciava bottiglie di vetro viale Einaudi.