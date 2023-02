Vandali svuotano estintori in stazione: chiusa la fermata della metro C

Stazione della metro chiusa "per un atto vandalico". Questo l'annuncio reso noto da Atac sui propri canali social nel pomeriggio di martedì. A determinare la chiusura lo svuotamento di alcuni estintori azionati da ignoti nell'area della fermata di Centocelle della linea C. Da qui la necessità di saltare la fermata per consentire agli addetti alle pulizie la rimozione delle polveri monovalenti diffuse dal dispositivo di sicurezza. Chiusa alle 18:39, con i passeggeri costretti a usare le fermate Mirti e Teano, la tratta è tornata alla normalità intorno alle 21:00. Denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine le telecamere di sicurezza della stazione potrebbero aver ripreso il vandalo - o i vandali - all'opera.

Vandali alla metro Manzoni

Sempre per un altro atto vandalico lo scorso 31 gennaio era stata chiusa la stazione Manzoni della metro A. Vandali che in quel caso bloccarono le scale mobili interne determinando la chiusura della fermata che serve la zona dell'Esquilino.