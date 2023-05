Dopo gli estintori ora i pulsanti di emergenza premuti: così i vandali bloccano la metro C

In passato furono gli estintori e le scale mobili interne, ora i pulsanti di emergenza. Così i vandali stanno mandando in tilt le corse della Metro C. Il nuovo passatempo - per così dire - determina di fatto il blocco della circolazione dei treni costringendo Atac a chiudere linea e stazioni fino al tempo di ripristino.

L'ultimo episodio che ha determinato lo stop sull'intera tratta, è avvenuto sabato 6 maggio intorno alle 23 circa. Fortunatamente il disservizio, vista la scarsa affluenza di utenza, non ha creato troppi disagi. Atac, sul proprio canale Twitter, ha avvisato i cittadini sottolineando come "a causa di un atto vandalico nella stazione di Pigneto", sono stati "costretti a interrompere il servizio sull'intera linea". Pochi minuti dopo l'aggiornamento con il secondo tweet: "Dopo le verifiche, circolazione riattivata".

Nel frattempo gli utenti sui social lamentano la scarsa sicurezza e la facilità di compiere azioni simili: "Le stazioni sono terra di nessuno, i controlli inesistenti e le strutture fatiscenti", scrive Simone mentre Paola aggiunge: "Sarebbe curioso di sapere da chi vengono svolti questi atti vandalici e se vengono puniti i responsabili".