Metro C dimezzata: niente treni tra San Giovanni e Centocelle

Martedì di passione per chi usa la metro C. Il servizio è praticamente dimezzato, con i treni operativi solo tra Pantano e Centocelle. Da Centocelle a San Giovanni (e viceversa) si prosegue con i bus sostitutivi messi in strada da Atac.

Secondo quanto si apprende ci sarebbe stato un problema tecnico tra le stazione Mirti e Teano la cui risoluzione ha reso necessario procedere a una limitazione del servizio. I tecnici sono operativi sul posto e, questo quanto filtra, sono al lavoro per ripristinare la piena operatività della linea.

La rabbia degli utenti

Un percorso a ostacoli che scatena la rabbia di chi ogni giorno utilizza la terza linea della metropolitana romana, la più nuova, ma anche quella alle prese con disagi. "Ogni mese c'è un'interruzione di questo tipo", racconta un utente. Un altro gli fa eco: "E' la linea più nuova, ma i treni sono pochi la frequenza è altissima e spesso si rompe. E' così che ci vogliono spingere a usare di più i mezzi". E c'è chi, nostalgico, rimpiange il "mitico" 105 o il trenino giallo fino a Giardinetti: "Se deve funzionare così, era meglio la situazione precedente".