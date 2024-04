Metro C interrotta. Bus sostitutivi su metà della linea

Problemi questa mattina sulla metro C, la linea che collega la periferia est al centro città. Il servizio risulta al momento attivo solo nella tratta tra Pantano e Alessandrino, mentre tra Alessandrino e San Giovanni, per le restanti nove fermate, sono stati attivati dei bus navetta. Ecco di seguito le fermate dove gli utenti possono prendere i mezzi di superficie.

San Giovanni: largo Brindisi

Lodi: Via La Spezia

Pigneto: piazzale Prenestino

Malatesta: piazza Malatesta

Teano: viale Partenope

Gardenie: piazzale delle Gardenie

Mirti: Via dei Castani

Centocelle: direzione Alessandrino/viale Togliatti, direzione San Giovanni/via Casilina fronte stazione

Alessandrino: Via Casilina