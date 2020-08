In metro senza mascherina, viene invitata ad uscire e sale alla fermata dopo: denunciata

E' entrata alla stazione della Metro C senza mascherina. Invitata dal personale Atac ad osservare le misure di contenimento da Coronavirus è stata per questo accompagnata all'uscita della stazione Bolognetta. La donna però, una 23enne, si è incamminarta a piedi per le strade del quartiere del VI Municipio ed ha tentato di prendere la metro alla successiva fermata Finocchio.

I fatti sono accaduti la mattina di sabato 29 agosto. Rientrata alla successiva stazione della linea C della metro la donna è stata nuovamente fermata dal personale in servizio alla fermata una volta riuscita ad entrare in uno dei vagoni con successivo stop delle corse per consentire l'intervento delle forze dell'ordine.

Allertati i carabinieri sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Identificata in una cittadina nigeriana di 23 anni la giovane è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Ferma 20 minuti, la linea ha poi ripreso il servizio regolarmente.