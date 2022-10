La domenica di passione della Metro C: il servizio inizia con 15 ore di ritardo

È tornata regolare solo alle 20.20 di ieri sera la circolazione sulla metro C. Una domenica di passione per i pendolari che, dall'inizio del servizio, si sono ritrovati appiedati dalla terza linea della metropolitana di Roma. "I nostri tecnici", faceva sapere Atac nella serata di ieri, "hanno completato il ripristino degli apparati di sicurezza della linea".

Più nel dettaglio il guasto ha interessato il sistema di comunicazione tra terra e treno, con tecnologia proprietaria del fornitore originario, che ha denunciato instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche, il che ha quindi impedito il consenso alla marcia treni. In pratica un problema con un software indipendente da Atac che in serata però, al momento del ripristino, ha porto le proprie scuse ai romani.

Nonostante l'attivazione annunciata dei bus navetta, sono centinaia gli utenti del servizio rimasti in attesa alle fermate sostitutive della linea C. "Dopo venti minuti di attesa a vuoto alla fermata di via Brindisi - racconta una pendolare a RomaToday - mi sono incamminata a piedi per andare a prendere la metro A. Ci sono stati momenti di grossa tensione quando un lavoratore Atac ha detto che - essendo domenica - non c'era questa urgenza di far arrivare gli autobus sostitutivi. Per poco non veniva aggredito dai passeggeri in attesa inferociti". "Oramai non mi arrabbio più - continua la ragazza -. Qui a Roma siamo purtroppo abituati a queste situazioni, non se ne può più. Almeno è successo di domenica - conclude ironicamente - e non avevo fretta di andare a lavoro".