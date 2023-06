Vandalo preme pulsante d'emergenza: chiusa la stazione della metro

Un atto vandalico. Questo quanto ha comportato la chiusura temporanea di una stazione della linea A della metro. I disagi per i passeggeri che dovevano utilizzare la stazione Barberini, chiusa momentaneamente per cause di forza maggiore. A determinare il disservizio un passeggero che ha azionato - per cause ancora da accertare - il pulsante d'emergenza in stazione. Da qui il blocco automatico degli impianti, con il personale e i tecnici Atac costretti a chiudere la stazione Barberini.

Il blocco è scattato poco prima delle 12:00 di lunedì 19 giugno con i passeggeri che hanno dovuto utilizzare momentaneamente le stazioni Spagna e Repubblica, per poi raggiungere la zona di piazza Barberini con altri mezzi.

Terminato l'intervento dei tecnici, la stazione è stata riaperta dopo meno di mezz'ora con i treni in transito che non hanno subito variazioni o ritardi.