Metro B, si lancia sui binari mentre arriva il treno: salvata dai militari

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi 2 settembre, quando una donna intorno alle 16:00 ha tentato l'estremo gesto lanciandosi sui binari della Metro B di Roma alla stazione Basilica di San Paolo. A salvarla una pattuglia di militari dell'Esercito Italiano.

Secondo quanto appreso i militari del Raggruppamento Lazio-Abruzzo impegnati nell'operazione Strade Sicure, nel corso del servizio di vigilanza presso la stazione Basilica di San Paolo della Metro B, hanno notato una donna che si era appena lanciata sui binari mentre stava per sopraggiungere un treno.

A questo punto i militari sono intervenuti per attirare l'attenzione del macchinista affinché fosse arrestato il treno in tempo e contestualmente sono scesi sui binari per soccorrere la donna, che è stata portata in sicurezza sulla banchina in attesa dell’arrivo del personale sanitario e di pattuglie dei Carabinieri allertati dal personale ATAC presente sul luogo.