Metro B, un passeggero si sente male e il servizio va in tilt. Mattinata da incubo per i pendolari

Il servizio è rimasto rallentato per una ventina di minuti sia sulla Metro B che sulla B1. Mattinata di passione per i pendolari romani. Oggi, mercoledì 24 aprile, un passeggero si è sentito male a bordo di un treno, all’altezza della stazione Eur Magliana, direzione Laurentina intorno alle 8 del mattino. Il malore ha comportato, ovviamente, lo stop al convoglio per far arrivare i soccorsi.

Il passeggero sta bene

Il passeggero, una volta sceso dal treno, è stato soccorso dagli operatori del 118 accorsi sul posto, intorno alle 8:10. Questo ha causato, ovviamente, rallentamenti a catena sia sulla Metro B che sulla Metro B1.

Servizio regolare

Il servizio si è regolarizzato nel giro di circa 20 minuti. Ovviamente, in casi del genere, le banchine si riempiono, specialmente in un orario delicato come quello delle 8 del mattino. Con i tempi di percorrenza dei treni già molto dilatati, lo stop di un convoglio, seppur per pochi minuti, ha poi conseguenze su tutto il servizio.

Non è un buon periodo per la Metro B. Un fatto analogo era successo lo scorso 18 marzo quando un utente si era sentito male alla fermata Colosseo. Giovedì scorso, invece, ignoti hanno azionato i pulsanti di emergenza dei treni bloccando, così, i treni.