Metro B, malore a bordo per un passeggero e la linea va in tilt

Disagi e ritardi per i pendolari della metro B1 a Roma. Questa mattina, lunedì 18 marzo, intorno alle 8:30 del mattino un utente ha accusato un malore a bordo di un convoglio alla fermata Colosseo, in direzione Jonio.

Il treno è stato fermato per permettere il soccorso del passeggero e questo sta comportando disagi su tutta la linea. Il servizio è fortemente rallentato. Dall’altoparlante delle stazioni della linea blu viene comunicato che i treni sono “fermi in alcuni punti”.

La situazione è durata una decina di minuti, dopo i soccorsi il servizio è ripreso. Però, visto che il blocco c'è stato in un'ora di punta, le banchine lungo la metro, segnalano ancora gli utenti a RomaToday, si sono riempite fino all'inverosimile, rendendo difficile salire sui treni. Alla fine, c'è chi ha dovuto attendere anche più di 30 minuti per salire su uno dei treni in formato "sardine".