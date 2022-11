Metro B lumaca: attese lunghe in banchina, treni pieni e Atac non comunica

Attese in banchina oltre i dieci minuti, servizio rallentato e treni conseguentemente pieni. Nuova mattinata di disagi gli utenti Atac che utilizzano la linea B della metropolitana di Roma, lasciati in balia di loro stessi e senza comunicazione dei disservizi sui canali ufficiali.

Gli unici alert dagli altoparlanti di stazione. Dopo i problemi riscontrati lunedì sulla Metro B e quelli sulla Roma Lido di mercoledì, quella di oggi è una nuova giornata di passione. Sui canali social dell'azienda non si accenna minimamente al problema. Atac, interpellata, non ha saputo dare una spiegazione. Eppure chi vi scrive era lì, in tutte e tre le occasioni. Questa mattina, in particolare, la metro in direzione Rebibbia e Jonio ha marciato a passo di lumaca. Al di sotto dei 15 chilometri orari tra Piramide e Circo Massimo.

Rallentamenti che sarebbero dovuti (probabilmente) al guasto elettrico proprio dello scorso lunedì del quale Atac non ha comunque ancora spiegato le cause. Superato quel tratto il treno riprende a marciare, quasi per recuperare il tempo perso. Fatto sta che tra l'andatura a lumaca e le attese in banchina, i convogli hanno marciato pieni.