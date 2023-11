Paura sulla metro B, 17enne colpito dallo specchietto di un treno

Sarebbe potuta finire in tragedia. Un ragazzo di 17 anni ha oltrepassato la linea gialla della stazione Basilica di San Paolo ed è stato centrato da un treno della linea B. Il minorenne, stordito e insanguinato, è stato medicato e portato in ospedale. È quanto successo intorno alle 14:15 di oggi. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur che lavorano per far luce sull'accaduto.

Secondo quanto appreso, il ragazzo era insieme a un gruppo di coetanei sulla banchina quando un convoglio diretto verso Jonio, nel ripartire, lo ha colpito con lo specchietto dietro l'orecchio destro procurandogli un lieve taglio, con fuoriuscita di sangue. I carabinieri hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza. Al momento non si esclude un attimo di disattenzione del minorenne.