Metro B, l'ennesima mattinata di caos: le attese sfiorano i 30 minuti

Sparita nel nulla, senza aggiornamenti, con attese in banchina monstre. La metro B continua a far notizia, peggiorando ogni volta la solita cantilena del "non passa", "ma che fine ha fatto?", "i treni sono strapieni", "non è possibile". Un maggio da incubo che arriva dopo un aprile da dimenticare: un quarto d'ora d'attesa, un mese fa, venti minuti due settimane fa. Stamattina quasi mezz'ora, in entrambe le direzioni, tanto che più di qualcuno ha pensato ad uno sciopero.

Nel silenzio ormai conclamato di infoatac, che ormai da tempo ha smesso di dare notizie di rallentamenti e mancanze della linea blu della città eterna, i romani hanno affidato a twitter i loro sfoghi e proteste. "Ma oggi la metro b sciopera?", si chiede Giordano. C'è chi usa l'ironia: "Ore 8.30: sulla banchina della Metro B direzione Laurentina c'è più gente che alla casa del cinema per Scorsese. Passerà mai la metro B?".

Diversi quelli che sottolineano la mancanza di comunicazione. "La metro B non passa da tantissimo, banchine piene e nessun avviso. Ci dite che succede per favore?", scrive Fabio. Sara invece esplicita che "sono 20 minuti che aspettiamo la metro B alla fermata ponte Mammolo (direzione Laurentina). Passerà?". A RomaToday, proprio da Ponte Mammolo, arrivano diverse segnalazioni di utenti inferociti. "Venti minuti d'attesa e nessuno fa niente. Almeno voi (riferendosi al nostro giornale, ndr), aiutateci". "Eccola, dopo 25 minuti".

I motivi dei disagi sono noti: le revisioni dei treni. I convogli in servizio, complici anche i guasti, non consentono le consuete frequenze. Aumentano le attese in banchina e i vagoni sono strapieni.

