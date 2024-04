Metro B, mattinata da incubo. Fanno scattare l'allarme e bloccano un treno: servizio nel caos

Un treno fermo e tutta la linea è andata in tilt. Giornata di passione, l’ennesima, per i romani che utilizzano il trasporto pubblico. Poco prima delle 9 di oggi, giovedì 18 aprile, un convoglio della Metro B è rimasto fermo a Termini per diversi minuti. Uno stop che ha rallentato l’intera linea, riempiendo le banchine all’inverosimile.

Che cosa è successo

Ad annunciare lo stop alla circolazione sono stati gli altoparlanti attivi lungo la linea blu. Da quanto si apprende, pare che alcuni passeggeri, a bordo di un mezzo che stava fermando a Termini, abbiano attivati gli allarmi interni bloccando, di fatto, le porte. Di problemi, in realtà, non ce ne erano. Non è chiaro se l’autore o gli autori del gesto volessero semplicemente creare dei disagi oppure c’era qualcuno che voleva approfittare del caos per commettere qualche illecito.

Servizio ripreso ma rallentato

Dopo una quindicina di minuti circa il servizio è ripreso ma con gravi ripercussioni su tutta la linea. Metro B e Metro B1 hanno ricominciato a viaggiare ma con il servizio rallentato a causa dell’affollamento sulle banchine, situazione che causa tempi di attesa lunghi per quanto concerne la discesa e la salita degli utenti.