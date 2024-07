Metro B dimezzata e metro B1 ferma. Attivi bus sostitutivi

Servizio interrotto sulla metro B, dalla tarda mattinata di oggi, sabato 6 luglio, tra le fermate Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio. A comunicarlo è Atac.

Circolazione interrotta: le cause

A causare lo stop è stato l’azionamento indebito di un pulsante di emergenza su una stazione linea B, che ha richiesto l’intervento dei tecnici Atac, che stanno completando le verifiche lungo la linea per consentire la normalizzazione del servizio. Al momento è attivo un servizio sostitutivo con bus tra le fermate Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio. Circolazione regolare, invece, nel tratto Castro Pretorio – Laurentina.

Dove trovare i bus sostitutivi

Ecco dove si trovano i bus sostitutivi:

Tratta Castro Pretorio-Rebibbia

Castro Pretorio: via San Martino della Battaglia

Policlinico: via G.B. Morgagni, corsia riservata agli autobus, fermata bus N2

Bologna: Piazza Bologna, angolo viale delle Provincie (dir. Rebibbia); via Lorenzo il Magnifico, angolo piazza Bologna e via Ravenna (dir. Laurentina); viale XXI Aprile, angolo piazza Bologna (dir. Conca d’Oro).

Tiburtina: dir. Rebibbia/Jonio, fermata piazzale della stazione, angolo via Mazzoni, fermata bus 309; dir. Laurentina, fermata piazzale della stazione, bus 545.

Quintiliani: dir. Rebibbia/Jonio, via delle Cave di Pietralata, angolo via Filippo Meda, fermata bus 111; dir. Laurentina, fermata bus 111 oppure via Tiburtina.

Monti Tiburtini: via dei Monti Tiburtini, uscita stazione, fermata bus 542

Pietralata: via Tiburtina, angolo via di Pietralata, fermata bus 163

Santa Maria del Soccorso: via Tiburtina, fronte stazione metro, fermata bus 163

Ponte Mammolo: dir. Rebibbia/Jonio, via Tiburtina, fronte stazione metro/cavalcavia; fermata bus 163

Rebibbia: piazzale della stazione, capolinea bus 163

Tratta Castro Pretorio-Jonio

Castro Pretorio: via San Martino della Battaglia

Policlinico: via G.B. Morgagni

Bologna: viale XXI Aprile

Sant’Agnese/Annibaliano: corso Trieste

Libia: viale Libia

Conca d’Oro: piazza Conca d’Oro

Jonio: viale Jonio