Tram e metro B in tilt, tratte a singhiozzo tra maltempo e guasti tecnici

Maltempo e blackout elettrici. Queste le motivazioni alla base dei disagi vissuti nel pomeriggio di oggi a Roma dagli utenti Atac che si sono spostati con tram e metropolitana. I problemi, in concomitanza con la pioggia, sono iniziati sulla linea del tram 8 interrotta e sostituita da bus intera tratta dalle 15 e con le linea linea tram 3L interrotta e sostituita nella tratta da bus Ostiense alla stazione Trastevere per un inconveniente tecnico via Induno.

Problemi anche sulla Metro B con la circolazione interrotta per mezzora e poi riattivata con "forti ritardi" nella tratta Laurentina - Rebibbia, in entrambi i senti. Resta invece bloccata la tratta Jonio - Bologna della metro B1. In questo caso Atac ha attivato i bus sostitutivi.