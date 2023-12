Metro B, serata da incubo: attese di oltre 20 minuti e banchine strapiene

Incubo è diventata la parola più gettonata per chi utilizza la metro B di Roma. Di sera o di mattina, poco cambia: lo scenario è sempre lo stesso. I treni non passano, le banchine si riempiono all'inverosimile e quando il convoglio arriva è ressa. Per chi riesce a entrare il "privilegio" di sapere cosa prova una sardina. Ieri sera, 6 dicembre, si è raggiunto un nuovo picco del disservizio che va avanti da ormai oltre un anno e che ha nella revisione dei treni la causa.

Nell'ora di punta del rientro a casa, dalle 17.30 fino almeno alle 20, le banchine della metropolitana si sono trasformate in un inferno. Foto da Termini, pubblicate tra gli altri dalla pagina instagram welcometofavelas, mostrano 6 file compresse di persone attesa. Una stima di oltre 1500 persone in attesa solo sulla banchina della fermata centrale della Capitale. E lungo le altre fermate, seppur con numeri inferiori, lo scenario era lo stesso.

Su twitter non sono mancate, come sempre, le segnalazioni. "Siamo stati in attesa per 20 minuti, intanto le metro passavano senza fermarsi. Vi sembra un servizio normale?". Atac infatti, vista l'emergenza, ha puntato a smaltire l'utenza in banchina, scaglionando i treni per fermate. I convogli partivano vuoti, per fermarsi a Termini o a Tiburtina, caricare viaggiatori, smaltendo il peso per il treno successivo. Nel frattempo però lungo tutte le fermate le attese sono diventate mostruose.

La causa dei problemi

La causa dei disagi alla metro B è ormai nota: le revisioni dei treni. Sulla linea B dovrebbero circolare 31 treni (questa la dotazione attuale, in attesa dell’arrivo di quelli nuovi), mentre la disponibilità attuale oscilla i 18 e i 21: gli altri treni sono fermi tra revisione e manutenzione ordiaria. Il che significa, ovviamente, che la metro B non può far fronte alle esigenze dell’utenza, che è invece rimasta la stessa. E la situazione diventa esplosiva altri treni escono temporaneamente dal servizio per guasti. Nel solo mese di maggio la stessa azienda Atac ha autocertificato un terzo del servizio in meno, vale a dire -32% dei chilometri previsti nel contratto di servizio.

In una recente intervista all'assessore ai trasporti Eugenio Patanè abbiamo chiesto cosa si sente di dire ad una persona che si ritrova ad aspettare la metro B anche per 20 minuti. Questa la sua risposta: "Non sono in grado di dire "domani andrà meglio" o di dare la colpa a quelli che c’erano prima. Mi sento di dire che il mio lavoro, nel quale credo fermamente, porterà al fatto che nel 2025, quando si vedranno gli effetti, si avrà una frequenza di treni che passerà dagli attuali 15/20 minuti ai 4/5 minuti. Per arrivare a questo c’è una fatica, una quantità di atti complessi da spiegare e il cui racconto sicuramente non allevia i disagi attualmente percepiti. Atti però fondamentali per la città e per la sua mobilità, atti di cui vado fiero, che mi fanno sentire a posto con la coscienza e dormire la notte consapevole di aver preso le decisioni giuste per il bene comune". [QUI L'INTERVISTA COMPLETA]

E oggi è in programma uno sciopero dei trasporti