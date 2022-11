La metro A è piena, passeggera accusa un malore. Servizio bloccato e tratta in tilt

Ha accusato un malore ed è svenuta tra le braccia degli utenti che le stavano appiccicati. È quanto successo sulla metro A, alla stazione Colli Albani con Atac che ha dovuto interrompere la tratta in direzione Battistini.

La donna si è sentita male intorno alle 7:50 circa mentre il treno, pieno nell'ora di punta, stava per entrare in stazione. Una volta aperte le porte, la donna è crollata e l'allarme è scattato nel vagone per voce degli altri passeggeri. I macchinisti hanno subito bloccato il treno, fatto evacuare. I passegeri in attesa di informazioni hanno cercato di saperne di più, ma senza fortuna. Alle 8:20 quindi l'annuncio che il treno.

Facile intuire la conseguenza: pendolari appiedati e lasciati sulla banchina. La pendolare che ha accusato il malore è stata fatta scendere a Colli Albani e fatta sedere. Circondata dai passeggeri fatti appena evacuare. Alle 8:24 l'arrivo di un nuovo treno, pieno, e quindi impossibilitato ad accogliere gli utenti fatti evacuare in precedenza. Alle 8:28 l'arrivo di un ulteriore treno e la situazione tornata man mano alla normalità.