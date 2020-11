Metro Roma, le stazioni della linea A funzionano a singhiozzo: guasti a Termini e Manzoni

Ottaviano off limits per lavori, Termini chiusa dalle 10 per un guasto tecnico e Manzoni chiusa e riaperta dopo 30 minuti. Nel venerdì del Black Friday, Roma deve fare i conti con i disservizi nelle Metro A e con le stazioni che funzionano a singhiozzo.

Dalle 10 di oggi, 27 ottobre, un guasto tecnico all'alimentazione, ha causato il blocco della stazione Manzoni e di quella di Termini (solo per la linea A). E se nel primo caso il disservizio è stato ripristinato alle 10:30, per la stazione più importante della Capitale invece i problemi sono continuati.

Atac consiglia così di "utilizzare le vicine stazioni Repubblica e Vittorio Emanuele". Va ricordato, inoltre, che dal 25 al 28 novembre la stazione Ottaviano è chiusa per lavori e bisogna utilizzare quella di Lepanto.

Per quanto riguarda la linea B, invece, sempre per lavori è chiusa Castro Pretorio, mentre nella linea C continuano i lavori di prolungamento nella tratta San Giovanni- Amba Aradam-Colosseo. "Alle ore 20.30 da Pantano e alle ore 21.00 da San Giovanni, le ultime partenze dei treni, dopo sostituita dalle linee bus MC e MC3", suggerisce Atac.