La metro A è territorio dei borseggiatori: tra furti e psicosi gli utenti fanno da sentinelle

Nella metropolitana di Roma, soprattutto in determinate fermate della linea A, gli utenti non si sentono sicuri. In molti - se non tutti - sanno che è alta la probabilità di finire vittime dei manolesta.

Una situazione talmente tanto esasperante che induce gli stessi dipendenti Atac in errore, con annunci choc diffusi dagli altoparlanti di stazione di appelli - censurabili - che raccomandano di fare "attenzione agli zingari".

Le linea A è la preferita dai ladri

L'annuncio, che Atac ha registrato dopo la denuncia di una testimone sottoponendo a provvedimento disciplinare il dipendente, misura però il termometro dello stato d'animo di chi lavora, vive e frequenta la metropolitana di Roma. Si sta sul chi va là. D'altronde sono le stesse forze dell'ordine, in un certo senso, ad ammettere che il problema dei furti nelle metro di Roma è all'ordine del giorno.

Tra carabinieri e polizia i comunicati stampa di notizie di arresti si rincorrono. L'ultimo, in ordine di tempo, ha raccontato - ancora una volta - di come i borseggiatori agiscano soprattutto tra le fermate Spagna, Termini e Repubblica. Il triangolo della linea A, quello preferito dalle ladre e dai ladri che borseggiano turisti e romani sulla prima linea della metropolitana di Roma. E che quella tratta sia la "preferita" dai manolesta non è una novità.

Il racconto

Furti e arresti quotidiani che hanno, di fatto, trasformato gli utenti in vere e proprie sentinelle. Lucia, una lettrice di RomaToday che preferisce restare anonima "perché non si sa mai e questa gente potrebbe essere armata", nella mattinata di venerdì ha visto, mentre era nel vagone del treno della metro A all'altezza della stazione Termini, quelli che, secondo lei, sarebbero stati tre ladri all'opera: "Erano due giovani e un uomo. Secondo me sudamericani. Si erano finti turisti, con tanto di zaino. Li ho visti mentre si passavano dei soldi e una volta scesi a Termini buttavano un portafogli dalle rotaie".

Lucia è sicura che quelli fossero dei ladri, li ha anche ripresi: "Ho visto il primo ragazzo entrare subito e poi gli altri. Si sono messi in cerchio e parlavano, ridevano e si spartivano i soldi. Io e un altro passeggero ci sono guardati allarmati. Li ho visti scendere e lanciare un portafoglio nero". Quando gli chiediamo se avesse intenzione di fare una denuncia, Lucia risponde di no: "Non serve a nulla, anche il passeggero che era vicino ha me ha detto che tanto 'Roma è così e che questi girano armati'. Fatto sta che la paura c'è".

Le reazioni

Un pensiero condiviso da molti, che va oltre al fatto che quelle persone "sospette" fossero ladri o meno. Che la tensione si taglia con il coltello in alcune fermate della metropolitana lo raccontano anche i fatti di cronaca, come dicevamo.

Lo scorso 14 maggio una turista è stata borseggiata all'altezza della fermata Cavour della metro B, ha reagito ed è stata aggredita dalle ladre prima dell'arrivo dei carabinieri che le hanno bloccate. E ancora, nella linea A, a inizio mese un ladro ha rubato un iPhone a ragazza, a fermarlo un passeggero e carabiniere libero dal servizio. Un far west che non fa stare tranquilli gli utenti della metropolitana.