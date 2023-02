Metro A, ancora uno stop: un problema tecnico blocca la linea tra Ottaviano e Battistini

Prima un intervento tecnico alla stazione Manzoni e la chiusura della relativa fermata della linea A, della metropolitana di Roma, per un intervento tecnico. Poi il blocco della tratta tra Ottaviano e Battistini, sempre per l'ormai solito problema tecnico.

Ore 7: è così che, in 10 minuti, ha annunciato l'avvio dell'ennesima mattinata da incubo per i romani che usano la linea A della metropolitana. "In strada bus sostitutivi", l'annuncio rilanciato dagli altoparlanti della metro e dai canali social dell'azienda. In tilt quindi il tratto nord della metro, con inevitabili disagi per l'utenza. Lo stop in entrambe le direzioni.

Atac spiega che lo sospensione è dovuta ad "un problema di incompatibilità ad un deviatoio, che ha attivato le protezioni impedendo il transito dei treni". "La circolazione sull'intera linea", spiegava l'azienda alle 8.38, "tornerà regolare a breve". La riapertura alle 8.40 con il servizio ripristinato sull'intera tratta.

Si tratta del terzo blocco negli ultimi dieci giorni. Il primo il 24 gennaio, con il servizio fermo per 5 ore. Tre giorni dopo nuovo stop di tre ore per problemi alle rotaie.