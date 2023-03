La metro A di Roma si ferma di nuovo: ancora un guasto alla linea elettrica

Ancora un guasto all’impianto di alimentazione della metro A, che ha costretto Atac, giovedì mattina, a interrompere la circolazione dei treni nella tratta Battistini-Ottaviano per oltre un'ora.

“Per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza agli impianti elettrici in media tensione si rende necessario limitare provvisoriamente la circolazione dei treni alla fermata Ottaviano”, ha fatto sapere l'azienda poco dopo mezzogiorno. Intorno alle 13.30, l'annuncio che l'intervento era stato portato a termine con il ripristino della circolazione fino al capolinea di Battistini.

Attivati i bus sostitutivi: le fermate

Il guasto, come detto, si è verificato poco dopo mezzogiorno, e Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivi. In direzione Ottaviano le fermate sono via Battistini, largo Boccea (Cornelia), via Baldo degli Ubaldi/stazione (Baldo degli Ubaldi), via Baldo degli Ubaldi/via Pieralice (Valle Aurelia) e via Angelo Emo (Cipro).

In direzione Battistini, invece, le fermate sono viale Giulio Cesare (Ottaviano), via Emo (Cipro), via Baldo degli Ubaldi/stazione (Valle Aurelia), via Baldo degli Ubaldi/stazione (Baldo degli Ubaldi) e circonvallazione Cornelia (Cornelia).

Le infiltrazioni d'acqua nella metro A

Si tratta del quarto stop da inizio anno sulla stessa tratta dopo quelli del 24 gennaio, con il servizio fermo per 5 ore, del 27 gennaio, con un nuovo stop di tre ore per problemi alle rotaie, e del 7 febbraio.

La metro A è ormai da quasi 9 mesi al centro di un ambizioso (e obbligatorio) programma di sostituzione integrale dell’armamento, e sulla linea si registrano spesso problemi all'impianto elettrico causati principalmente da infiltrazioni di acqua, criticità che possono essere risolte soltanto con un progetto esecutivo che a oggi non è ancora stato presentato.