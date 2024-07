Roma, metro A chiusa tra Termini e Battistini per mancanza di energia elettrica

Mattinata di caos per chi usa i mezzi pubblici e in particolare la linea A della metropolitana di Roma. A causa della mancanza di energia elettrica la metro A risulta infatti interrotta tra Battistini e Termini. Atac informa che sono "temporaneamente chiuse anche le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma". Risulta invece regolare il servizio fra Anagnina e Termini.

L'azienda spiega che il servizio è iniziato con "la sostituzione della linea con bus nel tratto fra Termini e Battistini e con le stazioni di Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma temporaneamente chiuse per mancanza di alimentazione". Il problema è "la mancanza di energia elettrica per guasto agli impianti di distribuzione in media tensione esterni ad Atac". Secondo quanto apprende RomaToday in particolare il problema sarebbe originato da un guasto a una cabina elettrica esterna alle stazioni metro.

Caos a Termini dove c'è ressa tra i passeggeri per salire sui mezzi sostitutivi. Nel video che pubblichiamo in basso si vedono persone in "transumanza" da Termini verso Repubblica per trovare una navetta sostitutiva. Sui social utenti segnalano come, a causa del guasto, la parte della metro A di Termini si trovi completamente al buio, con le scale mobili ferme e senza la minima illuminazione.

Seguiranno aggiornamenti