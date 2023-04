"La buttiamo ‘sta sigaretta o t'a devo ficca' ar …?": l'annuncio choc in metro

“Te, direzione Anagnina, la buttiamo ‘sta sigaretta o t'a devo ficca' ar …?”: questo il tenore del messaggio che, stando ad alcuni testimoni, è stato diffuso dagli altoparlanti della metro A alla stazione San Giovanni nella serata di venerdì 31 marzo.

L’episodio è stato segnalato su Twitter da Mercurio Viaggiatore, profilo che spesso segnala (o rilancia) situazioni relative a disservizi del trasporto pubblico cittadino. Questa volta si tratterebbe di una constatazione diretta: “Non è la prima volta, annunci del genere in altre stazioni metro con incipit "a cretino!" "a deficiente!" etc… Segnalerò”. Atac ha quindi avviato le verifiche per accertare cosa sia effettivamente accaduto.

La segnalazione arriva a poche settimane da quella relativa a un altro annuncio choc trasmesso dagli altoparlanti della metro A, “Attenti agli zingari”. A denunciare, ancora una volta su twitter, in quel caso era stata la giornalista Francesca Mannocchi: "Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice "Attenti agli zingari, attenti agli zingari". Poi torna ad annunciare le fermate, “prossima fermata Barberini, uscita lato destro. Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile".

Atac, in risposta, aveva chiarito che "una volta ricevuta la segnalazione, si è subito attivata e ha individuato il responsabile dell'annuncio offensivo e discriminatorio emesso in una stazione della metro A. L'annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l'azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare".