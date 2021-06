Maltempo a Roma, altro pomeriggio di passione: salvato automobilista bloccato. Oggi prevista ancora pioggia

Altra giornata di pioggia e nuovi disagi a Roma nel pomeriggio del 9 giugno quando, dalle 16 circa, nella Capitale si è scatenato di nuovo il maltempo. L'intensità, fortunatamente, non è stata come quella di martedì ma i problemi ci sono stati come registrano gli agenti della polizia locale che, intorno alle 17, sono dovuti intervenire nel sottopasso Guglielmo Sansoni a causa di un allagamento.

I caschi bianchi hanno notato un'auto ferma il cui conducente era rimasto bloccato all'interno del veicolo in panne. Allertati subito i pompieri che, sopraggiunti poco dopo, hanno provveduto con idonei mezzi a liberare la persona, che non risulta essere ferita. Gli agenti hanno quindi immediatamente provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito con l'ausilio di ulteriori pattuglie dei del Gruppo V Casilino, impegnate nella chiusura del tratto interessato di strada e nei servizi di viabilità.

Altri interventi legati al maltempo si sono registrati in alcune zone della Tiburtina, Marco Simone, Prenestina, Appio e Tiberina. Non solo. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in piazza Galeno, per un ramo pericolante di un albero con disagi ai tram della linee 3 e 19 che non hanno potuto non raggiunger i capolinea di Valle Giulia/Piazza del Risorgimento per un'ora limitando il servizio a Piazza di Porta Maggiore.

Anche oggi, stando alle previsioni di 3bMeteo, è prevista pioggia: "A Roma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3.7mm di pioggia nelle prossime ore. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord".