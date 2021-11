Meteo Roma, allerta gialla della protezione civile: attesi forte vento e temporali sparsi

Sabato pomeriggio di pioggia per la Capitale e per la domenica la situazione maltempo è attesa addirittura in peggioramento. Gli esperti del sito 3bmeteo.com spiegano: "Sulla città di Roma atteso un peggioramento tra sabato sera e domenica mattina con piogge e rovesci. Lunedì ancora in compagnia della pioggia, mentre per martedì è atteso un deciso miglioramento. Temperature in calo da domenica, con clima freddo lunedì mattina e minima di soli 3°C".

La protezione civile anche per questo ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, sabato 27 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca sud-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori costieri meridionali.

Secondo quanto si apprende il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio e criticità per gialla per vento su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.