Chicchi di grandine come palle da golf e albero caduto sulle auto: le due ore di maltempo a Roma

Due ore di maltempo hanno ribaltato il meteo a Roma. Nel pomeriggio di giovedì 25 maggio un violento acquazzone con tanto di grandine, si è abbattuto nel pomeriggio nella zona nord di Roma. Dalla Cassia fino a Montesacro, il temporale si è scatenato a partire dalle 16 sulla Capitale. Nel quadrante nord, tra Talenti e il Nuovo Salario, la grandine che ha invaso balconi e strade era grande come palline da golf.

In molti hanno fotografato i chicchi di grandi dimensioni. In via Cheren, una traversa di via Nomentana, un platano si è abbattuto su diverse auto in sosta. Non si segnalano feriti. L'albero è caduto su quattro macchine in sosta e altri alberi adiacenti, ostruendo completamente la via. Sul posto i caschi rossi a lavoro con diverse motoseghe per cercare di liberare il passaggio e le autovetture coinvolte. Non ci sono stati feriti, sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Il meteo per il week end

Le previsioni per questo fine settimana, invece, sorridono. Sulla città di Roma "noteremo giornate stabili e in prevalenza soleggiate, salvo al pomeriggio quando avremo condizioni di variabilità, specie nel corso di venerdì, con occasione per brevi spunti temporaleschi in particolare nelle aree più interne", spiegano gli esperti di 3bMeteo. Weekend che si prospetta "asciutto, salvo brevi rovesci diurni più probabili nell'entroterra e sui Castelli Romani". Clima decisamente più primaverile, con temperature massime in graduale rialzo. I valori di metà giornata si porteranno, infatti, fino ai 27/28°C.